Mücadeleyi değerlendiren Sarayköyspor Teknik Direktörü Ali Yalçın , "Sezona 3 puanla başlamak önemliydi. Oyuncularımız sahada özveriyle mücadele etti. Özellikle ikinci yarı etkili bir oyun ortaya koyduk. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Sarayköyspor, sezonun ilk karşılaşmasında sahasında GL Yeşilçınar Spor Kulübü'nü konuk etti. Kırmızı siyahlı ekibin taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Sahasında oynadığı karşılaşmada rakibini farklı bir skorla geçen Sarayköyspor sezona iyi bir giriş yaptı.

Kaynak: İHA

İbrahim Kongur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Sarayköyspor evinde farklı kazandı - Son Dakika

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