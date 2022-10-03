Son dakika haber... Sarayköyspor evinde farklı kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sarayköyspor evinde farklı kazandı

03.10.2022 10:56
Son dakika haber... Sarayköyspor evinde farklı kazandı

Son dakika haber: Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, sezonun ilk maçında GL Yeşilçınar Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, sezonun ilk maçında GL Yeşilçınar Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.

Sarayköyspor, sezonun ilk karşılaşmasında sahasında GL Yeşilçınar Spor Kulübü'nü konuk etti. Kırmızı siyahlı ekibin taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Sahasında oynadığı karşılaşmada rakibini farklı bir skorla geçen Sarayköyspor sezona iyi bir giriş yaptı.

Stadı dolduran taraftarların desteğiyle Sarayköyspor maça etkili başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip 43. dakikada Ali Deniz Kurt'un golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Sarayköyspor, 71'de İbrahim Kongur'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

79'uncu dakikada Doğukan Güngör ile skoru 3-0'a getiren ev sahibi, 86 İbrahim Kongur'un ayağından bulduğu rakibine golle 4-0 üstünlük sağladı.

90'da Orhan Yüksel attığı golle mücadelenin skorunu belirledi, 5-0. Mücadelede 2 gol kaydeden İbrahim Kongur maçın yıldızı oldu.

Sezonun ilk karşılaşmasında seyircisinin önünde flaş bir galibiyet elde eden Sarayköysporlu futbolcular, zaferi taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Mücadeleyi değerlendiren Sarayköyspor Teknik Direktörü Ali Yalçın, "Sezona 3 puanla başlamak önemliydi. Oyuncularımız sahada özveriyle mücadele etti. Özellikle ikinci yarı etkili bir oyun ortaya koyduk. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İbrahim Kongur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Sarayköyspor evinde farklı kazandı - Son Dakika

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