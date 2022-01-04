Üye Girişi
Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor - Son Dakika

Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor

04.01.2022 10:08
Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Selendili muhtarlar yüzmeyi öğrenmek için havuza indi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Selendili muhtarlar yüzmeyi öğrenmek için havuza indi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurları ile Selendi ilçesine kazandırılan yüzme havuzunda yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında muhtarlar yüzme eğitimine başladı. Bakanlığın başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme öğrenmek için havuza inen muhtarlar uzman antrenörler tarafından proje sayesinde yüzme öğrenecek.

Proje hakkında bilgi veren Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, "Bakanlığımızın başlattığı proje sayesinde başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere 7'den 70'e herkes için tüm imkanlarımızı seferber edip, alanında uzman yüzme antrenörlerimizle yarı olimpik yüzme havuzumuzda herkesi yüzme öğretmeyi hedefliyoruz." dedi. Muhtarlar da proje sayesinde yüzme öğrenecekleri için bakanlığa ve ilçe müdürlüğüne teşekkür etti. - MANİSA

Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor
Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, Selendi, gençlik, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor - Son Dakika Spor


Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştu Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştu         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar         
08:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:14:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement