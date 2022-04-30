Son dakika haber! Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

30.04.2022 17:57
Son dakika haber! Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi... Futbol dünyasının önde gelen menajerlerinden Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol dünyasının önde gelen menajerlerinden Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt ve Mario Balotelli gibi önemli oyuncuların menajerliğini yapan İtalya doğumlu Hollandalı menajer Mino Raiola, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Raiola'nın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak haberi sevenlerine duyuran ailesi, mesajda "Sonsuz bir üzüntü içinde, gelmiş geçmiş en sevecen ve şaşırtıcı futbol menajerinin ölümünü paylaşıyoruz. Mino, oyuncularını müzakere masasında savunmak için koyduğu gücün aynısıyla sonuna kadar savaştı. Her zamanki gibi Mino bizi gururlandırdı ve bunu asla fark etmedi" ifadelerine yer verdi.Mino Raiola'nın perşembe günü de vefat ettiği haberleri birçok yayın organı tarafından paylaşılmış ancak ünlü menajer sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Beni 4 ay içerisinde 2'nci kez öldürdüler. Görünen o ki, yeniden canlandırma yeteneğine de sahipler" ifadelerini kullanmıştı. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde görevli doktor Alberto Zangrillo, perşembe günü İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, akciğer hastalığı bulunan Raiola'nın uzun bir süredir hayatta kalmak için savaştığını söylemişti.


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Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, Paul Pogba, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti - Son Dakika


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