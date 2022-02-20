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Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı

20.02.2022 21:41
Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı

Son dakika haberi... Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime'i 2-0 yenerek Açık 13 Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime'i 2-0 yenerek Açık 13 Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 2 numaralı seribaşı Rus Rublev ile 3 numaralı seribaşı Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.

2020 finalisti Auger-Aliassime'i 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenen Rublev, kariyerinin 9. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Teklerdeki ilk turnuva zaferine bu ay Rotterdam Açık'ta ulaşan Auger-Aliassime, ATP düzeyindeki 10. finalinde 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı Masa tenisinde Fransa'da 2 madalya Masa tenisinde Fransa'da 2 madalya

Şampiyon, Marsilya, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Açık 13 Tenis Turnuvası'nı Rublev kazandı - Son Dakika Spor


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