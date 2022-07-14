Son dakika haberi... Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti

14.07.2022 18:50
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler Farouk Miya ve Enriko Papa, sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler Farouk Miya ve Enriko Papa, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Farouk Miya ve Enriko Papa, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde detaylı kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolü akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik testleriyle tamamlandı.

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Kaynak: AA

Rizespor, Papa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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