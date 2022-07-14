Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Farouk Miya ve Enriko Papa, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde detaylı kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kaynak: AA

Rizespor, Papa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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