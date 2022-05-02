Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı

02.05.2022 13:10
Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı

Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de en yakın rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda yenildikten sonra evinde yine rakiplerinden Gençlerbirliği'ni geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor, taraftarına çifte bayram yaşatıp kurtuluş yolunda dev bir adım attı.

Spor Toto 1'inci Lig'de en yakın rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda yenildikten sonra evinde yine rakiplerinden Gençlerbirliği'ni geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor, taraftarına çifte bayram yaşatıp kurtuluş yolunda dev bir adım attı. Rakibini en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu ve Djedje'nin golleriyle geçip hayati öneme sahip bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, bitime 3 maç kala 42 puana ulaştı. Yeşl-siyahlı ekip düşme hattındaki 40 puanlı Kocaelispor'un 2 puan ve 4 basamak üzerinde yer aldı. Haftaya sezonun en önemli maçlarından birinde 38 puanla düşme hattındaki Menemenspor'u konuk edecek Denizli, sezonu Süper Lig'i garantileyen Ümraniyespor ve Play-Off bileti alan BŞB Erzurumspor'la oynayarak noktalayacak.

Mutlaka ligde kalmak istediklerini belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu. Herkesin bayramını da kutluyorum, inşallah sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirilir. Oyuncularımızı da kutluyorum, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, iyi bir taraftar vardı. Şimdi Menemen maçı var, ona hazırlanacağız. Biz avantajı Gençlerbirliği maçında kullandık ama diğer takımlar da kazanıyorlar. Bu yarış sene sonuna kadar devam edecek. İyi bir yol aldık gidiyoruz. Son 10 maçta 7'nci galibiyet, inşallah bu kritik puanı önümüzdeki Menemen maçı ve ondan sonra oynayacağımız 2 maça iyi bir şekilde yansıtıp bu takımın kümede kalmasını istiyoruz" dedi.


Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
Son dakika haberi! Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
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Kaynak: DHA

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