Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: "Önemli olan kazanmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: "Önemli olan kazanmak"

19.03.2022 22:56
Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: "Önemli olan kazanmak"

Son dakika haberi... Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-2'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, çok çekişmeli bir maç oynadıklarını belirterek önemli olanın kazanmak olduğunu söyledi.

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-2'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, çok çekişmeli bir maç oynadıklarını belirterek önemli olanın kazanmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Son derece çekişmeli ve zevkli bir maç oldu. Sezon başından beri iç sahada 2 maç kaybettik. İyi oynuyoruz, en azından iyi netice alıyoruz. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk yarıyı iyi oynadık ve skoru da bulduk. İkinci yarının başında 3 farkı da yakaladık. Boluspor da iyi bir ekip. 3-2'yi buldular ama böyle maçlarda önemli olan kazanmak. İnşallah milli aradan sonra İstanbulspor maçını da kazanarak üçlü bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Menemenspor 3 puan arıyor Menemenspor 3 puan arıyor

Dilaver Mutlu, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: 'Önemli olan kazanmak' - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 23:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: "Önemli olan kazanmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement