Son dakika haberi... Hürriyet MTAL evinde kazandı

Hürriyet MTAL Spor Kulübü ligin 5.haftasında sahasında Aksaray MTAL Spor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 4.Grupta zirve mücadelesi veren Kayseri ekibi Hürriyet MTAL ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Atatürk Spor Salonunda oynanan ve baştan dona zorlu geçen müsabakada ilk seti Aksaray MTAL 18-25 kazanarak durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-21 kazanan ev sahibi ekip Hürriyet MTAL 2-1 öne geçti. Dördüncü setti 19-25 kazanan Aksaray MTAL durumu 2-3 yaptı. Müsabakanın son setini Hürriyet MTAL 15-11 kazanarak salondan 3-2'lık galibiyetle ayrılmasını bilgi. 4.Grupta geride kalan 5. hafta sonunda 4 maç oynayan Hürriyet MTAL Spor Kulübü 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hürriyet MTAL Spor Kulübü antrenörü Metin Tutum, "Kendi evimizde Aksaray MTAL Spor Kulübü takımını zorlu geçen müsabaka sonunda yendiğimiz için mutluyuz. Gençlerimiz her geçen gün tecrübe kazanmaya devam ediyorlar. Genç ve dinamik bir takımımız var, bunun meyvelerini ilerleyen haftalarda toplamaya başlayacağız" dedi. - KAYSERİ