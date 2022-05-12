Son dakika haberi | Karşıyaka'nın U17 maçına ambulans ertelemesi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Karşıyaka'nın U17 maçına ambulans ertelemesi

12.05.2022 13:05
Son dakika haberi | Karşıyaka'nın U17 maçına ambulans ertelemesi

Son dakika spor haberi: TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'nın U17 takımının zirve mücadelesi verdiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi 6'ncı Grup'ta dün iç sahada oynanması gereken Fethiyespor maçı, ambulans olmadığı için tatil edildi.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'nın U17 takımının zirve mücadelesi verdiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi 6'ncı Grup'ta dün iç sahada oynanması gereken Fethiyespor maçı, ambulans olmadığı için tatil edildi.

Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda saat 12.00'de başlaması gereken maçta sahada hazır bulunan iki takım oyuncuları ve hakemler, statü gereği saha kenarında bulunması gereken ambulansı bekledi. Ambulans gelmeyince Hakem Muhammet Alperen Çopur, 25 dakika bekleyip maçı erteledi. Ambulans sahaya 12.30 civarında ulaşabildi. Tatil edilen maç, bugün aynı saatte oynandı.  Gelişim ligleri statüsü gereği müsabakaların oynandığı saha veya tesisler ile soyunma odalarının hazırlanması, emniyet önlemleri, gerekli hijyen, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından ev sahibi kulüpleri sorumlu tutan Türkiye Futbol Federasyonu, her maçta yedek kulübesinde bir doktor ve müsabakanın oynandığı stadyum/tesiste tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da bulunduğu) ambulans araç ve görevlilerinin bulunmasını zorunlu koşuyor. TFF, maçlarda ambulans bulundurmayan ev sahibi kulüplere 25 bin TL para cezası verip, ayrıca rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretlerinin karşılamasını zorunlu tutuyor.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ambulans, Tatil, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Karşıyaka'nın U17 maçına ambulans ertelemesi - Son Dakika


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