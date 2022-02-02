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Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı

02.02.2022 16:53
Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı

Edinilen son dakika haberine göre TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, ligde mücadele verirken 18. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Orduspor FK ile berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, ligde mücadele verirken 18. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Orduspor FK ile berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar:

28. dakikada ' Sağ kanattan ilerleyen Adem Aydın arka direğe ortasında bomboş pozisyondaki Furkan Şamil kafayı vurdu. Kaleci Berat çizgi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada Sol kanattan Mehmet Akif'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmaya çarptı ve direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Furkan Şamil'in pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içine giren İdris'in sert şutunu kaleci Berat güçlükle savuşturdu.

70. dakikada Sol kanattan bindiren Furkan Şamil'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen İdris Furat kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

81. dakikada Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Gökhan Özer vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu

Hakemler: Batuhan Bayar xx, Hakan Yoldaş xx, Cemal Can Çakır xx

Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram xx, Adem Aydın xx, Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Alpay Eroğlu xx, Anıl Yıldırım xx (Berke Özgün dk. 78 x), Mehmet Akif Şerifoğlu xx, İdris Furat xx, Furkan Şamil Çetin xx (Kaan Akman dk. 84 x), Mehmet Kaan Türkmen xx (Behiç Alpagut Özeren dk.90 ?)

Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Can Bayırkan, Murathan Sütcü, Özgür Kedikli

Teknik Direktör: Hasan Şermet

52 Orduspor FK: Berat Çelebi xx, Sinan Morgil xx, Emre Tosun xx, Sergen İlhan xx, Gökhan Erdöl xx, Özgen Erdem xx, Mikail Albayrak xx (Nebi Tiryakioğlu dk. 78 x), Gökhan Özer xx (Şükrü Kaan Kılıçaslan dk. 61 x), Rasimcan Değirmenci xx(Talha Özler dk. 61 xx), Batuhan Aktaş xx (Taner Kahriman dk. 61 x), Güney Tutcuoğlu xx (İzlem Anıl Balakkız dk. 87 x)

Yedekler: Bahattin Tuğrul Aygün, Gökhan Berkay Yıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Ali Aydın, Adem Aydın, Berke Özgün (Kızılcabölükspor), Sinan Morgil (Orduspor FK) - DENİZLİ

Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı
Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı

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Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Kızılcabölük, Orduspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı - Son Dakika Spor


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