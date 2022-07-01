19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

01.07.2022 20:54
19. Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta gümüş madalya elde etti.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta gümüş madalya elde etti.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta, 4.40.97'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Viktoria Zeynep Güneş ise 4.46.30 ile dördüncü en iyi dereceyi elde etti.

Altın madalya, 4.40.86'lık zamanıyla İtalyan Sara Franceschi'nin oldu.

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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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