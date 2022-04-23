Crespo ameliyat edildi - Son Dakika
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Crespo ameliyat edildi

23.04.2022 11:14

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile dün akşam karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo bu sabah ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile dün akşam karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo bu sabah ameliyat edildi.

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo önce saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografi çekilen oyuncunun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Sağ ayağı alçıya alınan oyuncu takım otobüsü ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Oyuncu koltuk değnekleri yardımıyla yürüyerek takım arkadaşları ile uçağa bindi.   Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcunun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanırken kalan 4 haftada görev alması zor görünüyor.

Crespo ameliyat edildi
Crespo ameliyat edildi
Crespo ameliyat edildi
Crespo ameliyat edildi
Crespo ameliyat edildi
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Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo ameliyat oldu Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo ameliyat oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Crespo ameliyat edildi - Son Dakika


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