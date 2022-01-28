Üye Girişi
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı

28.01.2022 12:26
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı

Son dakika haberi... Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 17-27 Ocak tarihleri arasında Ordu ilinde düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Sudenur Basancı, 56 genç kadınlar K1 branşında şampiyon oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 17-27 Ocak tarihleri arasında Ordu ilinde düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Sudenur Basancı, 56 genç kadınlar K1 branşında şampiyon oldu.

Ordu'nun Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 81 ilden 6 bin 300 sporcu ve yaklaşık 250 antrenör katılım sağlayarak.

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon milli sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 56 genç kadınlar K1 branşında şampiyon olan Basancı, kategorisinde en iyi olmayı sürdürüyor.

Bu yıl yapılacak dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefleyen antrenör Cemal Kocabaş, yarışma sonrası şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Sudenur Basancı'dan çok ümitliyim. Bu turnuvaya iki sporcum ile katıldık. Furkan Yılmaz, 54 kg'da çok iyi mücadele etti ama derece alamadı. Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 13 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarımıza ayağımızın tozu ile başladık. İnşallah kendi branşımızda yine şampiyon olup altın madalyamızı alıp geleceğiz." - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı
Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı

YORUMLAR
500

Kick Boks, Şampiyon, Türkiye, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika Spor


Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı         
12:14
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Uzmanlar "evde estetik" akımına karşı gençleri uyarıyor: 72 saat içinde müdahale edilmezse hasarı kalıcı olur Uzmanlar "evde estetik" akımına karşı gençleri uyarıyor: 72 saat içinde müdahale edilmezse hasarı kalıcı olur         
10:51
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:05 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde kaynar suyla yıkadılar, hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement