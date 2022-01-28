Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 17-27 Ocak tarihleri arasında Ordu ilinde düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Sudenur Basancı, 56 genç kadınlar K1 branşında şampiyon oldu.

Ordu'nun Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 81 ilden 6 bin 300 sporcu ve yaklaşık 250 antrenör katılım sağlayarak.

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon milli sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 56 genç kadınlar K1 branşında şampiyon olan Basancı, kategorisinde en iyi olmayı sürdürüyor.

Bu yıl yapılacak dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefleyen antrenör Cemal Kocabaş, yarışma sonrası şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Sudenur Basancı'dan çok ümitliyim. Bu turnuvaya iki sporcum ile katıldık. Furkan Yılmaz, 54 kg'da çok iyi mücadele etti ama derece alamadı. Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 13 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarımıza ayağımızın tozu ile başladık. İnşallah kendi branşımızda yine şampiyon olup altın madalyamızı alıp geleceğiz." - ZONGULDAK