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Trabzonspor'un 13 yaşındaki "fan token" sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı - Son Dakika

Trabzonspor'un 13 yaşındaki "fan token" sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı

09.12.2021 12:15

Trabzonspor Kulübünün resmi "fan token" partneri Socios.com'un organize ettiği tişört tasarımı yarışmasında, 13 yaşındaki Muhammed Emin Kara birinciliği elde etti.

Trabzonspor Kulübünün resmi "fan token" partneri Socios.com'un organize ettiği tişört tasarımı yarışmasında, 13 yaşındaki Muhammed Emin Kara birinciliği elde etti.

Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili kulübün Socios.com ile organize ettiği yarışmaya katılan Muhammed Emin Kara'nın, taraftarların oylarını alarak birinci seçildiği ve ilk kez Trabzon'a giderek Trabzonspor'un ve Socios.com'un özel davetlisi olarak ağırlandığı belirtildi.

Trabzonspor- Adana Demirspor maçı öncesinde şehri gezme fırsatı da elde eden genç tasarımcının, kendi tasarladığı bordo-mavili tişörtün TS Club mağazalarında taraftarların beğenisine sunulduğu ifade edildi.

Socios.com uygulaması üzerinden TRA Token sahiplerinin oyu ile her ay belirlenen "$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü"nün ekim ayı birincisi olan Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'a ödülünü maçtan sonraki gün Muhammed Emin Kara'nın sunduğu, hayranı olduğu futbolcuya yarışmada birinci olan tişörtünü hediye ederek imzalattığı da kaydedildi.

Bu arada, genç taraftarın hikayesini ve Trabzon'da yaşadıklarını anlatan video da bordo-mavili kulübün Twitter hesabı üzerinden yayımlandı.

"$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü", Socios.com uygulaması üzerinden, her ayın başında bir önceki ay en çok sahada görev alan oyuncular arasından belirleniyor. Trabzonspor'a resmi "fan token"ı olan "$TRA Fan Token" alarak destek olan taraftarlar, oyladıkları oyuncunun seçilmesi durumunda o oyuncunun imzalı formasını kazanma fırsatı da elde ediyor.???????

Trabzonspor'un 13 yaşındaki fan token sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı
Trabzonspor'un 13 yaşındaki fan token sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı
Trabzonspor'un 13 yaşındaki fan token sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı
Trabzonspor'un 13 yaşındaki fan token sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı

Trabzonspor, Emin Kara, Trabzon, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 13 yaşındaki 'fan token' sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un 13 yaşındaki "fan token" sahibi taraftarı, tişört yarışmasını kazandı - Son Dakika
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