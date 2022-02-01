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Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı

01.02.2022 16:39
Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un yeni transferleri Erhun Aksel Öztümer ve Alper Uludağ hedeflerini anlattı.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Erhun Aksel Öztümer ve Alper Uludağ hedeflerini anlattı. İki futbolcu da hazır oldukları mesajını verirken, takıma katkı vermek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın yeni transferleri Erhun Aksel Öztümer ve Alper Uludağ, Rizespor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztümer: "Takımın hedefi Avrupa'ya gitmek"

Orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztemur, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Oyuncularla, başkanla ve hocalarla tanıştım. Her şey çok iyi. Oynamaya çalışacağız. İnşallah hocayla daha da gelişir daha iyi yerlere gelirim. Takımın hedefi Avrupa'ya gitmek. Benim de hedefim takıma kalite getirmek. Katkı vermeye hazırım" diye konuştu.

"Hoca çok iyi"

Orta sahada daha verimli oynadığını kaydeden Öztemur, "İnşallah taraftarlar heyecanlanır top bendeyken. Takıma çok katkı vermeyi istiyorum. Adana Demirspor'a karşı oynamıştım ama şu an takım çok iyi. Kalite zaten var. Dünya yıldızları var. Hoca çok iyi. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok ofansif, iyi oyuncular var. Ben de inşallah o takıma girebilirim" dedi.

Alper Uludağ: "Buranın doğru adres olduğunu düşündüm"

Takıma yeni katılan defans oyuncularından Alper Uludağ ise, "Yeni maceralar her zaman heyecanlı olur zaten. Şu anda inanılmaz mutluyum. İster istemez bir değişiklik olduğu zaman 2-3 haftalık bir süreç oluyor ama alışmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kulüpte herkes bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah daha da iyi olur" ifadelerini kullandı.

Uludağ, " Konyaspor'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım. Sezon başı da orada kalmayı kararlaştırdık. Ancak fazla oynama süresi bulamadığım için ayrılmak istedim. En samimi yaklaşımında bu kulüpten geldiğini fark ettim. Buranın doğru adres olduğunu düşündüm. Taraftarlardan, camiadan etkilendiğimiz oluyordu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Alper Uludağ, sakatlığı atlattığını ve iyi olduğunu söyledi. - ADANA

Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı
Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Adana Demirspor'un yeni transferleri hedeflerini anlattı - Son Dakika Spor


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