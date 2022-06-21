Son dakika haberleri: Batu Kaplan: "4 transfer daha yapacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Batu Kaplan: "4 transfer daha yapacağız"

21.06.2022 10:12
Son dakika haberleri: Batu Kaplan: "4 transfer daha yapacağız"

Bir son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklanacak 1 transferin haricinde 3 transfer daha yapacaklarını ve kampa tam kadro gideceklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklanacak 1 transferin haricinde 3 transfer daha yapacaklarını ve kampa tam kadro gideceklerini söyledi.

Hazırlık kampı başlamadan transferlerini yapıp, kampa tam kadro gitmek isteyen Samsunspor, şu ana kadar 8 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılarda Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, takımın genel durumu ve yapılacak transferler hakkında bilgi verdi.

"Bugün açıklanacak transfer haricinde 3 transfer daha yapacağız"

Bugün 1 toplamda 4 oyuncu daha transfer edeceklerini ifade eden Batu Kaplan, "Şu anda kampta eksik oyuncularımız var. Novikovas milli takım arasında, Fofana bugün aramıza katılacak. Tomene de aramıza katılacak. Kendisi bizden özel bir izin istedi. Bugün İstanbul'da olacak ve 23'ünde de takıma katılacak. Bugün de bir transfer açıklayacağız ve belki de taraftarımızın yüzde 99'unu mutlu edeceğiz. Transfer bitmedi, devam ediyor. Santrafor bölgesine, kaleye ve sağ bek mevkiine oyuncu bakıyoruz. İzin verdiğimiz oyuncuların gelişiyle birlikte takımın yüzde 85'i hazır durumda olacak. Sadece 2-3 transfere ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Samsunspor tam kadro ile Erciyes ve Bolu kampına yetişecek. Bugün açıklanacak 1 transferin dışında 3 transfer daha yağacağız" dedi.

"Savicevic, Tolcay ve Talha'ya takım bulmaları için izin verdik"

Şekillenmeye başlayan kadro hakkında da bilgiler veren Kaplan, ayrıca şunları söyledi:

"Amir Arlı, anne tarafından Faslı baba tarafından Türk ve Türk statüsünde yararlanacağımız bir oyuncu. Kendisi gelecek vadeden en iyi 100 futbolcu arasında da gösterilmişti. Şener Kaya da Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu. Sağbek, sol ön ve sağ açık oynayabilen çok özellikli bir oyuncu. Vukan Savicevic'e, Tolcay Ciğerci'ye, Talha Ulvan'a ve Sheldon Bateau'ya ekstra izin verdim, kendilerine takım bulmaları için. Savicevic 1 kulüple anlaşmak üzere ve inşallah önümüzdeki hafta feshini yağacağız. Sheldon, Tolcay ve Talha'da kendilerine takım bulduğunda onlarla ilgili de fesih işlemlerini başlatacağız. Nurullah Aslan için bize gelen resmi bir teklif yok. İnşallah bu senenin sonunda şampiyon olacağız. Herkesin emeğine sağlık." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Batu Kaplan: '4 transfer daha yapacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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