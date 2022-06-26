Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti

26.06.2022 15:23
Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti

Son dakika habere göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Veliu'nun geçmişine dair bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Takımımızın 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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