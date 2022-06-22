Doğan Can Davas, Giresunspor'da - Son Dakika
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Doğan Can Davas, Giresunspor'da

22.06.2022 18:12
Doğan Can Davas, Giresunspor'da

Giresunspor, dış transferde Bandımaspor'dan Doğan Can Davas ile anlaştı.

Giresunspor, dış transferde Bandımaspor'dan Doğan Can Davas ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile anlaşma sağlamıştır. Doğan Can Davas takımımızın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Doğan Can Davas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Doğan Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğan Can Davas, Giresunspor'da - Son Dakika

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