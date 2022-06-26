Yaklaşık 2 bin bisikletçi savaş mağduru çocuklar için pedal çevirdi

İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın ikincisinde, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletçi, Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde savaş mağduru çocuklar için pedal çevirdi.

Beykoz Belediyesi önünde başlayan yarışa Türkiye'nin yanı sıra 20 ülkeden her yaş kategorisinden 2 bin bisikletçi katıldı. İlk yarış, 82 kilometrelik Suzuki Parkuru'nda saat 08.00'de başladı. Kısa, 40 kilometre mesafelik Samsung Galaxy parkurunda ise start saat 08.30'da verildi.

Murat Aydın: "Burada dünyanın yaklaşık 20 ülkesinden sporcu var"

Start noktasında AA muhabirine açıklama yapan yarışın ev sahibi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Valiliği, emniyet teşkilatı, Turkcell ile diğer sponsorlara teşekkür ederek, "Bugün iki bine yakın sporcu bu anlamlı organizasyona katıldı, en büyük teşekkürü onlara yapıyorum. Türkiye'nin her yerinden geldiler, dünyanın yaklaşık 20 ülkesinden burada sporcu var." dedi.

Bisikleti yaşamın merkezine almak istediklerini ve Beykoz'un bu anlamda İstanbul'un, Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Gün içinde aktif olarak bisikleti kullanmayı arzu ediyoruz. Türkiye'de aktif nüfusun yüzde 25'i kısa mesafelerde işe gidip gelirken iş esnasında, bisikleti kullanmaya başladığında ne olacak, sağlık harcamalarında yaklaşık 100 milyar, eski parayla 100 katrilyon tasarruf sağlanacak. Ama en önemlisi, daha sağlıklı olacağız, daha mutlu olacağız, çevreyi az kirleteceğiz ve yaşanılabilir Türkiye'ye ve dünyaya bir katkıda bulunmuş olacağız. Bu anlamda bu organizasyon, Turkcell Granfonda İstanbul, çok anlamlı diye düşünüyorum. Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Bülent Aksu: "Ana temamız, savaş mağduru çocuklara destek olmak"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Turkcell olarak sürdürülebilirlik kapsamında yarışa ana sponsor olduklarını hatırlatarak, "Ana temamız, savaş mağduru çocuklara destek olmak. Barış için pedallıyoruz. Kızılay'la beraber bir karekodumuz var. O karekoda girenler, hem yarışmacılarımız hem katılımcılarımız, savaş mağduru çocuklara destek oluyorlar, bağışta bulunuyorlar. Katılımcılara çok başarılar diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın ikincisi, "barış için pedal" temasıyla başladı.

Beykoz'da başlayan ve İstanbul Boğazı'nda 40 kilometrelik kısa, 82 kilometrelik de uzun parkurda gerçekleşen yarışlara, yaklaşık 20 ülkeden gelenlerin de aralarında olduğu 2 bine yakın bisikletçi katılım sağladı. Yarışçılar, Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek bitiş noktasına ulaşmaya çaba gösterdi.

Yarış kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyasından elde edilecek gelirle savaşlarda mağdur olan çocuklar için Türk Kızılay Derneği aracılığıyla fon oluşturulacağı belirtildi.