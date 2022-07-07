Son dakika haberleri! Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

07.07.2022 21:13
Son dakika haberleri! Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

Son dakika haberleri: Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Calvo kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi. Calvo 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti Son dakika haberleri | Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 21:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement