Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Başakşehir, Lorient, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti - Son Dakika

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