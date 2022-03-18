Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

18.03.2022 16:24
Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan- Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda karışık tabanca takımlarında eleme atışlarının ardından 1. ve 2. olan Türk takımları finalde altın madalya için yarıştı.

WSPS 10m kategorisinde gerçekleştirilen final müsabakası sonucunda Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi 16-8 üstünlükle bitirdikleri final karşılaşmasında altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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