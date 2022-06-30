TFF, Rezerv Lig kurulacağını ve Süper Lig'de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Rezerv Lig kurulacağını ve Süper Lig'de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı

30.06.2022 00:59
TFF, Rezerv Lig kurulacağını ve Süper Lig'de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon Rezerv Lig kurulacağını ve önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon Rezerv Lig kurulacağını ve önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Rezerv Lig kurulmasına ve Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasına karar verildiği açıklandı. Buna göre, Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecek. Rezerv Lig müsabakalarında kulüplerin A Takım listesinde yer alan yerli ve yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. Ayrıca sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacak.

DEPLASMAN SEYİRCİSİ YASAĞI KALKTIKoronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte alınan kararlar doğrultusunda Süper Lig'de deplasman takımı seyircisinin tribünlere alınmama kuralı da ortadan kalktı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de deplasman takımının seyircileri, tribünlere alınacak. TFF, konuyla ilgili detayları şu ifadelerle açıkladı:

"Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir."


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Rezerv Lig kurulacağını ve Süper Lig'de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika

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