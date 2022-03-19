Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası Norveç'te başladı - Son Dakika
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Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası Norveç'te başladı

19.03.2022 19:47
Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası Norveç'te başladı

Bir son dakika haberine göre Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Norveç'in Hamar kentinde başladı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Norveç'in Hamar kentinde başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 28 Mart Pazartesi günü sona erecek şampiyonada bugün sporcular resmi antrenmanlarını yaptı.

Yarın müsabakaların başlayacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şunlar:

Genç erkekler 10 metre havalı tabanca: Alp Eren Erdur, Emin Kubilay Özer, Mert İbrahim Özel.

Genç kadınlar 10 metre havalı tabanca: Şimal Yılmaz, Bilge Alev, İlayda Nur Çürük.

Genç kadınlar 10 metre havalı tüfek: Zeynep Gökçe Demirci, Şule Nur Tekeli, Esin Akgün.

Erkekler 10 metre havalı tabanca: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Serdar Demirel, Buğra Tavşan.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca: Şevval İlayda Tarhan, Esra Bozabalı, Seher Tokmak, Elif Beyza Aşık.

Erkekler 10 metre havalı tüfek: Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak, Yusuf Karabina.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek: Şeymanur Koca, Gülşen Delen, Elif Duygu Eren Kotoş.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası Norveç'te başladı - Son Dakika


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