Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor - Son Dakika
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Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor

14.03.2022 14:40
Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor

Son dakika haberlerine göre TFF 3. Lig 2. Grup'ta son olarak evinde Kalecik FK'yi 1-0 yenerek ateş hattında rahat bir nefes alan HD Elazığ Karakoçan FK'yı birbirinden kritik 10 maç bekliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son olarak evinde Kalecik FK'yi 1-0 yenerek ateş hattında rahat bir nefes alan HD Elazığ Karakoçan FK'yı birbirinden kritik 10 maç bekliyor.

Elazığspor'un grubunda olduğu gibi TFF 3. Lig 2. Grup'ta da küme düşme hattı adeta kaynıyor. Son olarak sahasında Kalecik FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 29'a yükselten ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puan yapan HD Elazığ Karakoçan FK'yı birbirinden kritik maçlar bekliyor. Son 10 müsabakanın 5'ini deplasmanda, 5'ini de iç sahada oynayacak olan mavi-beyazlılar, küme düşme hattından hızla uzaklaşmanın hesapları içinde. Mavi-beyazlı ekibin kalan maçları şöyle:

"Yomraspor (D), Çarşambaspor, BÜ Alanya Kestelspor, Malatya Yeşilyurt Bld. (D), B. Düzcespor, GP Şile Yıldızspor (D), Darıca Gençlerbirliği, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Kuşadasıspor ve 68 Aksaray Bld (D)" - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor - Son Dakika


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