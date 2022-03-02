Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

02.03.2022 10:10
Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları 27 Şubat'ta Kütahya'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporcular Kadir Şencan 50m ve 100m kurbağalamada Türkiye birincisi, 50m ve 100m serbestte Türkiye ikincisi, Ahmet Yasin Güçlü 50m serbest, 100m serbest ve 50m kelebekte Türkiye birincisi, Mehmet Çeber ise 200m karışık, 50m kelebek ve 100m kelebekte Türkiye birincisi 50m serbestte Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı
Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı
Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

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Gümüş Madalya, Milli Takım, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı - Son Dakika
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