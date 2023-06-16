Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

16.06.2023 21:05

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler;

Letonya

Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Son zamanlardaki performansıyla göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Stefan Kuntz'un bu mücadeledeki ilk 11'inde yer almayı başardı.

Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

SON DURUM

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

KUNTZ'UN 17'İNCİ MAÇI

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

YORUMLAR
500

Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Cem Yılmaz emekli oldu! Alacağı maaş dikkat çekti
21:08 Cem Yılmaz emekli oldu! İşte aldığı maaş
20:41 Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:37 Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:35 Adana Demirspor, Alex de Souza ile görüşüyor
20:31 Bomba iddia! Alex, Süper Lig'e geliyor ama imza atacağı takım Fenerbahçe değil
20:31 Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor
20:27 Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor
20:10 NATO Genel Sekreteri: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı
20:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunda olumlu adımlar attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 21:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement