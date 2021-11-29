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Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu - Son Dakika

Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu

29.11.2021 15:06
Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu

Son dakika haberi: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde Bilik Teknik ve İnovasyon Koleji'ni 2-1 mağlup eden Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu.

Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde Bilik Teknik ve İnovasyon Koleji'ni 2-1 mağlup eden Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Mavi-beyazlılar Erzurum'u Grup Müsabakalarında temsil edecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği Maçları final karşılaşmalarıyla sona erdi. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Kapsamında düzenlenen futbol il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Sentetik Sahada yapıldı. A Grubu'nda Ilıca İMKB Anadolu Lisesi, İspir Anadolu Lisesi ve Aziziye İmam Hatip Anadolu Lisesi yer alırken, B Grubu'nda Özel Teknokent, Reşit Karabacak Spor Lisesi ve Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji yer aldı. Tertip Komitesi Üyeliğini Fetullah Demir, Yücel Karakoç, İsa Atik Palandöken ve Serkan Adin'in üstlendiği şampiyona Finallerle sona erdi. Üçüncülük karşılaşmasında normal süresi 2-2 sona eden maçta seri penaltılar İspir Anadolu Lisesi'ni 5-4 mağlup eden ve toplamda 7-6'lık skorla galip gelen Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Şampiyonluk maçında ise Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji karşılaştı. Nefes kesen mücadeleden 2-1 galip ayrılan Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Mavi-beyazlılar Erzurum'u Grup Şampiyonası'nda temsil edecek.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı tarafından verildi. - ERZURUM

Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu
Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu
Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu
Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu

Anadolu Lisesi, Şampiyon, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika: Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu - Son Dakika
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