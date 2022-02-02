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Son Dakika | Menemenspor'da Lanre Kehinde transferi bitti - Son Dakika

Son Dakika | Menemenspor'da Lanre Kehinde transferi bitti

02.02.2022 10:41
Son Dakika | Menemenspor'da Lanre Kehinde transferi bitti

Son dakika haberleri... Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Lanre Kehinde transferinde mutlu sona ulaştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Lanre Kehinde transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.


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Ümraniyespor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Menemenspor'da Lanre Kehinde transferi bitti - Son Dakika Spor


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