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Son Dakika | Menemenspor transfer yasağını kaldıracak - Son Dakika

Son Dakika | Menemenspor transfer yasağını kaldıracak

03.01.2022 11:49
Son Dakika | Menemenspor transfer yasağını kaldıracak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a 900 bin TL'ye satan ancak oyuncunun Nijerya'da futbola başladığı kulübüne 160 bin Euro yetiştiricik bedelini ödemediği için FIFA'dan transfer yasağı cezası alan sarı-lacivertlilerin sorunu bu hafta çözeceği bildirildi.

Yönetimin, Nijerya kulübüyle pazarlıklara başladığı ve parayı taksitlendireceği kaydedildi. Teknik direktör Cenk Laleci, yasağın kalkması durumunda 3 takviye yapacaklarını söyledi. Sarı-lacivertliler daha önce eski Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Gomis'in lisansı 12 Ocak'ta ara transfer dönemi açıldığında yasak kalkınca çıkacak.


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Türk Lirası, Spor Toto, Nijerya, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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