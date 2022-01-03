Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a 900 bin TL'ye satan ancak oyuncunun Nijerya'da futbola başladığı kulübüne 160 bin Euro yetiştiricik bedelini ödemediği için FIFA'dan transfer yasağı cezası alan sarı-lacivertlilerin sorunu bu hafta çözeceği bildirildi.

Yönetimin, Nijerya kulübüyle pazarlıklara başladığı ve parayı taksitlendireceği kaydedildi. Teknik direktör Cenk Laleci, yasağın kalkması durumunda 3 takviye yapacaklarını söyledi. Sarı-lacivertliler daha önce eski Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Gomis'in lisansı 12 Ocak'ta ara transfer dönemi açıldığında yasak kalkınca çıkacak.