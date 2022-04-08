Son dakika... Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

08.04.2022 19:28
Son dakika... Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Son dakika haberleri... Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montreal şehrinde düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, 1500 metre mesafe yarışlarında yarı finale çıktı.

Milli sporcu yarın TSİ 20.49'da başlayacak 1500 metre yarı final yarışlarında mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika


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