Son dakika! NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı - Son Dakika
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Son dakika! NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı

12.03.2022 10:41
Son dakika! NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 50 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 122-109 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 50 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 122-109 yendi.

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. James'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sürüklediği Lakers, seyircisi önünde oynadığı Wizards maçını kazandı. Son 3 maçta 2. kez 50 sayı barajını geçen 37 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 14. kez 50 sayılık performans sergiledi.

Wizards cephesinde Kyle Kuzma 23 sayı, 7 ribaunt, Corey Kispert 21 sayıyla mücadele etti.

Popovich NBA rekorunu kırdı

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren San Antonio Spurs, sahasında Utah Jazz'ı 104-102 mağlup etti.

Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, kariyerinin 1336'ncı normal sezon galibiyetini alarak Don Nelson ile paylaştığı NBA rekorunu tek başına ele geçirdi.

Spurs'ü galibiyete, 27 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalmayla oynayan Dejounte Murray taşıdı. 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üreten Donovan Mitchell, Jazz'ın en etkili ismi oldu.

Ömer'in takımı, Cedi'nin takımını yendi

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Miami Heat, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 117-105 yendi.

Ev sahibi Heat'te Bam Adebayo 30 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, Jimmy Butler 24 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve Tyler Herro 22 sayıyla oynadı. Ömer 2 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 10 asist, Evan Mobley de 19 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 8 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Alperen Şengün de takımı Houston Rockets'ın evinde 113-100 kaybettiği Dallas Mavericks karşılaşmasında 6 sayı attı ve 6 ribaunt aldı.

Sonuçlar

Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 118-110

Boston Celtics- Detroit Pistons: 114-103

Atlanta Hawks- Los Angeles Clippers: 112-106

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 117-105

New Orleans Pelicans- Charlotte Hornets: 120-142

Memphis Grizzlies- New York Knicks: 118-114

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 100-113

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 104-102

Phoenix Suns- Toronto Raptors: 112-117

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 122-109

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Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı - Son Dakika


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