Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti - Son Dakika
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Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti

25.06.2022 14:23
Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti

Son dakika haber... İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Almanya'nın Union Berlin takımından Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Almanya'nın Union Berlin takımından Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi'yi kadrosuna kattı.

Premier Lig'e yükseldikten sonra ilk transferini yapan Nottingham Forest Kulübü, 24 yaşındaki Awoniyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ayrıca ödenen bonservis ücretinin kulüp rekoru olduğu belirtildi. Kulüpten bonservisle ilgili bilgi verilmedi ancak İngiltere basınında transferin 17 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü.

Awoniyi, 2015'te profesyonel kariyerine başladığı Liverpool'da forma şansı bulamamıştı. FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Mouscron, Gent ve Mainz 05'te kiralık olarak oynayan Nijeryalı forvet, geçen yıl Union Berlin'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Union Berlin formasıyla 43 maça çıkan Awoniyi, 20 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Nottingham Forest, Union Berlin, Almanya, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti - Son Dakika
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