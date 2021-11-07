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Son dakika spor: BAL: Gebzespor: 2 Karamürselspor: 1 - Son Dakika

Son dakika spor: BAL: Gebzespor: 2 Karamürselspor: 1

07.11.2021 22:58
Son dakika spor: BAL: Gebzespor: 2 Karamürselspor: 1

Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor, evinde ağırladığı Karamürselspor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor, evinde ağırladığı Karamürselspor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor sahasında Karamürselspor ile karşılaştı. İlk yarıya etkili bir oyun ile başlayan Gebzespor, dakika 43'de Burak Toker'in golü ile 1-0 öne geçti. Gebzespor 45+1. dakikada Güven Güneri'nin asistiyle topla buluşan Yunus Emre Ayaz golü ile ilk yarıyı 2-0'lık skorla bitirdi. İkinci yarıda etkili olamayan ev sahibi takım, 73. dakikada Karamürselspor'un kazandığı penaltı sonrasında Abdulkadir Kaba'nın vuruşuyla kalesinde golü gördü. Müsabakayı 2-1 kazanan Gebzespor, puanını 6'ya yükseltti. - KOCAELİ

Amatör Lig, Gebzespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: BAL: Gebzespor: 2 Karamürselspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: BAL: Gebzespor: 2 Karamürselspor: 1 - Son Dakika
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