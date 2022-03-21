Son dakika spor: Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı - Son Dakika
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Son dakika spor: Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı

21.03.2022 00:55
Son dakika spor: Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı

Edinilen son dakika haberine göre İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan El Clasico maçında Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan El Clasico maçında Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda en farklı galibiyetlerinden birini alan Barcelona'nın gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 29 ve Dk. 52), Ronald Araujo (Dk. 38) ve Ferran Torres (Dk. 47) attı.

Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.

Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi.

Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı.

El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.

La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.

Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.

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Real Madrid, El Clasico, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı - Son Dakika


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