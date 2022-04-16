Son dakika spor: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1 - Son Dakika

STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Mehmet Taş (xx), Musa (xx), Atila (xx), Kolovos (xxx) (Dk. 78 Berkay xx), Gueye (xx) (Dk. 84 İlyas Kubilay), Diop (xx), Mehmet Yılmaz (xx), Mazlum (xx), Samed Ali (xx) (Dk. 66 Rasheed xx), Benhur (xxx)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (x) - Dos Santos (x), Lokman (x), Mulumba (x) (Dk. 81 Akabueze), Kerim (x), Keny (xx), Okan (x), Landel (x) (Dk. 63 Mehmet x), Caner (x), Levent (x) (Dk. 63 Guido x), Beykan (x) (Dk. 73 Pucko x)GOLLER: Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur (Kocaelispor) - Dk. 43 Keny (Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Samed Ali, Mehmet Taş, Musa, Mehmet Yılmaz, Kolovos (Kocaelispor) - Dk. 26 Lokman (Bandırmaspor)
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda karşılaştığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.
44'üncü dakikada soldan gelişen atakta top, Kocaelispor kalecisi Korcan'ın müdahalesi ile yükseldi. Bandırmasporlu Keny, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.49'uncu dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.
59'uncu dakikada Atila'nın kullandığı korner sonrasında seken top, Benhur'un kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 2-1.
Kaynak: DHA
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