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Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor - Son Dakika

Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor

28.01.2022 12:24
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor

Son dakika haberler... Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl sonra çıkan ve yaptığı transferle adını çok kısa sürede üst sıralara yazdıran Adana Demirspor çıkışını devam ettiriyor.

Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl sonra çıkan ve yaptığı transferle adını çok kısa sürede üst sıralara yazdıran Adana Demirspor çıkışını devam ettiriyor. Milli takıma giden futbolcuların yanı sıra birçok futbolcusuna da transfer teklifleri geliyor.

Adana Demirspor aldığı skor başarılarının yanı sıra futbolcularının da milli takımlara çağırılması, takım için sevindirici gelişmeler arasında yer alıyor. Son yıllarda performansı nedeniyle fazla forma şansı da bulamayan futbolcular giydikleri mavi-lacivertli forma ile çıkış yakalayarak hem ülkelerinin milli takımlarına gitmeyi başardı, hem de transferde takımların listesine girdi.

Balotelli, İtalya Milli Takımı'na çağrıldı

Sezon başında isminin açıklanmasıyla 'Ne işi var, sorunlu futbolcu, takımı bozar' eleştirilerine aldırmadan 'Adanalı Balotelli ile anlaşır' diyerek anlaşıp imza attıran Başkan Murat Sancak, haklı çıktı. Sergilediği futbolla taraftarların büyük sevgisini kazanan Mario Balotelli gösterdiği başarılı performansla tekrar İtalya Milli Takımı'na seçildi.

Yunus'da A Milli Takım için göz kırpıyor

Geçtiğimiz sene geldiği Adana Demirspor'da 1. Lig'de 28 maçta forma giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giydi. Toplamda 7 gol atan Yunus 3 kez de asist yaptı. Lig bitiminde de takımı Galatasaray'a geri giden Yunus bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık olarak geldi. Geçen sezona göre daha da fazla çıkış yakalayan genç futbolcu, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta forma giydi ve 8 gol kaydederek 12 de asist yaptı. Aldığı bu başarılar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Yunus Akgün, A Milli Takım için göz kırpmayı da başardı.

Simon Deli, Muric ve Bjarnason ülkelerinin milli takımlarında

Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahilleri Milli Takımı'na çağrılan ve 4 maçta forma giyen Simon Deli 3 maçın tamamında oynarken 1 maçta 68. dakikada oyundan alındı. İzlanda Milli Takımı'nın geçtiğimiz sezon oynadığı tüm maçlarda forma giyen Bjarnason da ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kosova Milli Takımı'nın kalesini koruyan Muriç de bu sezon kasım ayında ülkesinin Ürdün ile oynadığı dostluk maçında forma giydi.

Kadroda birçok milli yıldız var

Mavi-lacivertlilerde daha önceki yıllarda da milli takımlarda forma giymiş ve tekrardan çağrılması gündemde olan futbolcular da var. 92 kez İsviçre Milli Takım formasını giymiş kaptan Gökhan İnler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 11 kez milli olan Assombalonga, 61 kez Fas Milli Takım kadrosuna giren Belhanda, Norveç Milli Takımı'nda birçok kez forma giyen Svensson. Arjantin Milli Takımı'nda 4 maç forma giyen Vargas da Adana Demirspor'un başarısı için mücadele ediyor. - ADANA

Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor
Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor - Son Dakika Spor


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