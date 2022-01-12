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Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika

Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

12.01.2022 15:15

Son dakika: TFF, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle derinden sarsılan Konyaspor, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Başakşehir'in de bu talebe destek vermesiyle, TFF karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelemeye karar verdi.

Dün sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, Türk futbolunu derinden etkiledi. Konyaspor, Başakşehir maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulundu. Başakşehir de bu çağrıya destek verdi.

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

TFF'DEN ANLAMLI HAREKET

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin bu talebine olumlu yanıt verdi. Başakşehir-Konyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin ilan edileceği belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"AHMET ÇALIK'IN HAYATINI KAYBETMESİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİR"

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarif Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesiyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rağmen, İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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