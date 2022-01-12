Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Dün sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, Türk futbolunu derinden etkiledi. Konyaspor, Başakşehir maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulundu. Başakşehir de bu çağrıya destek verdi.

TFF'DEN ANLAMLI HAREKET

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin bu talebine olumlu yanıt verdi. Başakşehir-Konyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin ilan edileceği belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"AHMET ÇALIK'IN HAYATINI KAYBETMESİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİR"

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarif Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesiyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rağmen, İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.