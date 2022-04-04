Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı - Son Dakika
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Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı

04.04.2022 14:37
Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı

Son dakika haberi: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alpaslan Endüstri Kurucu Ortaklarından Mustafa Alpaslan, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alpaslan Endüstri Kurucu Ortaklarından Mustafa Alpaslan, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u tebrik etti.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, isim sponsoru olmaktan mutluluk duydukları Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Yarı final ve final etaplarının ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan TÜRŞAD ve Hatayspor'un 2022-2023 voleybol sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandığını anımsatan Alpaslan, "Her iki takımımızı da gönülden kutluyor ve önümüzdeki sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Hatayspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı - Son Dakika
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