Son dakika: TVF Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u kutladı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alpaslan Endüstri Kurucu Ortaklarından Mustafa Alpaslan, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD ile Hatayspor'u tebrik etti.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, isim sponsoru olmaktan mutluluk duydukları Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Yarı final ve final etaplarının ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan TÜRŞAD ve Hatayspor'un 2022-2023 voleybol sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandığını anımsatan Alpaslan, "Her iki takımımızı da gönülden kutluyor ve önümüzdeki sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.