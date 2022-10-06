- Sonunda bu da oldu, havada usturalı sakal tıraşı

Yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen iki arkadaş havada usturalı sakal tıraşı oldu

SİVAS - Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen iki arkadaşın havada usturalı sakal tıraşı dikkat çekti.

Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek, öyle bir şey yaptı ki izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek, metrelerce yükseklikte usturayla tıraş oldu. O anlar kafa ve aksiyon kameralarına yansıdı. Kentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Çökelek, yamaç paraşütü sporunun düşünüldüğünden daha güvenli olduğunu söyledi.

Eli hiç titremedi

Yaptığı spora insanların ilgisinin artmasını istediğini belirten Nihat Çökelek, "Türk Hava Kurumu'nun Sivas'ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Arkadaşımla havalandığımızda beni sakal tıraşı yaptı. Sivas'ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günler de farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar da bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.