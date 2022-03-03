Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti

03.03.2022 15:37
Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetimindeki antrenman, hafif koşu, yerde ısınma ve topla çalışma hareketleriyle başladı.

Sıçrama, manşet, blok hareketleri, smaç, dublaj çalışmalarıyla devam eden idman, yapılan maçla sona erdi.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkas Spor maçının TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak olması dolayısıyla 7 Mart Pazartesi'ye alındığını belirtti.

Ligin sonu yaklaştıkça alt sıralarda stresin arttığına değinen Aksoy, "Şu an itibarıyla 10'uncu sıradayız ama üzerimizdeki 3 takım ile galibiyet sayılarımız aynı. Bu durum bizim ilk 8 için de şansımız olduğunu gösteriyor. Biz çalışmalarımızı ilk 8'e girmek için yapıyoruz. Her maça bu amaçla hazırlanıyoruz. Şimdi Arkas maçına da galibiyet parolası ile hazırlanıyoruz. Buradan çıkaracağımız bir galibiyet bizi düşme potasından iyice uzaklaştırırken, ilk 8 şansımızı da oldukça artıracaktır." dedi.

İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Sorgun Belediyespor maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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