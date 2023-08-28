Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı

Son Güncelleme: 28.08.2023 00:08

Sosyal medya yayıncısı Yaren Çakar, canlı yayınında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etti. Çakar'ın Ali Yiğit'in fotoğraflarına bakarak "Çok çirkin" olduğunu iddia etmesi Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Bu durum hızla yayıldı ve Çakar, taraftarların sert sözleri sonucu özür dileyip. Hesabını kapattı.

Yaren Ça kar isimli bir yayıncının, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesi taraftarları ayağa kaldırdı.

"ÇOK ÇİRKİN"

Genç yayıncı, yayını sırasında Ali Yiğit Buruk'un oğlunun fotoğraflarını Google'dan aratarak "Çok çirkin" olduğunu iddia etti.

G.SARAY TARAFTARI AYAKLANDI

Canlı yayının bu anları Twitter'da Galatasaraylı taraftarlar arasında yayıldı. Taraftarların sert sözleriyle karşı karşıya kalan Yaren Çakar, bir açıklama yaparak özür diledi.

SPONSORLARA DA ÇAĞRI YAPTILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalan Yaren Çakar'ın sponsorlarına da Ali Yiğit Buruk'a sarf edilen sözlerin ardından çekilmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı - Son Dakika
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