Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğlu hakkındaki sözleri Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı

Yaren Ça kar isimli bir yayıncının, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesi taraftarları ayağa kaldırdı.
Genç yayıncı, yayını sırasında Ali Yiğit Buruk'un oğlunun fotoğraflarını Google'dan aratarak "Çok çirkin" olduğunu iddia etti.
Canlı yayının bu anları Twitter'da Galatasaraylı taraftarlar arasında yayıldı. Taraftarların sert sözleriyle karşı karşıya kalan Yaren Çakar, bir açıklama yaparak özür diledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalan Yaren Çakar'ın sponsorlarına da Ali Yiğit Buruk'a sarf edilen sözlerin ardından çekilmeleri yönünde çağrıda bulundu.
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