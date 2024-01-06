 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şota Arveladze: 'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik' - Son Dakika
Üye Girişi

Şota Arveladze: 'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik'

Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir maç olmadığını belirtti. Arveladze, rakibin kendilerini zorlamadığını ve çok kolay top kayıpları yaptıklarını ifade ederek, 'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik. Yani kötüydük.' dedi.

Şota Arveladze: \'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik\'
06.01.2024 - 22:09,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, "Onlar güzel bir gol attı biz maçı kaybettik." dedi.

Arveladze maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi maç olmadığını söyledi.

İki takımdan da performans açısından çok fazlasını beklediğini aktaran Arveladze, "Maalesef, rakip bizi çok zorlamadı, biz de gelemedik. Çok kolay topları verdik. Böyle karambol gibi bir maç oldu. Ne onlar maçı kontrol etti, ne biz maçı kontrol ettik. Çok top kaybı oldu. Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik. Yani kötüydük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Şota Arveladze, Samsunspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şota Arveladze: 'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik' - Son Dakika


21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu

Son Dakika
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Şota Arveladze: 'Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement