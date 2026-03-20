Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soto: 'Tatlı bir sonuca ulaştık'

20.03.2026 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rayo Vallecano, 1-0'lık Samsunspor yenilgisinin ardından çeyrek finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselen Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim, bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konferans Lig'nin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarih yazmaya devam ettiklerini dile getiren Soto, "Bu sonuç bizim için çok olumlu bir sonuç. Maçın genelinde topa hakim olmaya çalıştık. Felipe'nin ayağı kaydı, top kayıpları yaptık, bunlar olunca tabii ki topu korumamız lazımdı. Sonucu korumaya çalışırken bazen hata yapabilirsiniz. Sonuçta amacımıza ulaştık. Tabii ki biraz daha savunmada kaldık, defansımızı güçlendirdikten sonra hücuma geçtik." ifadesini kullandı.

Soto, maçın bazı bölümlerinde topu rakibe verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazen topun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Bazen Avrupa maçlarında bu tür hatalar olabiliyor. Çünkü kaos durumuna düşüyorsun gibi oluyor. Yapmış olduğumuz en iyi maçlardan biri diyebilirim. Çünkü biz ya da rakibimiz elenecek olması nedeniyle maçın sonucu her an değişebiliyor. Bu futbolun parçası, içinde taktik var biraz da duygusallık var. Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim, bu açıdan çok mutluyuz. Rakibimiz Avrupa'da ilk kez oynuyor olabilir, bunlar klişe sözler. Bu tür klişeler var. Hem sahamızda hem deplasmanda kazanmak tabii ki önemli ama kazanmasak da önemli olan sonuca ulaşmak. Avrupa'da deneyim olmayan bir ekip diyoruz rakibimize ama bu önemli değil. Bu sözler klişe gerçeğe bakmamız lazım. Futbol bu, sahaya çıkıyorsunuz herkes kendi şeklini ve tarzını ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

Rayo Vallecano, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 02:51:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.