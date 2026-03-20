Soto: 'Tatlı bir sonuca ulaştık'

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselen Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim, bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konferans Lig'nin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarih yazmaya devam ettiklerini dile getiren Soto, "Bu sonuç bizim için çok olumlu bir sonuç. Maçın genelinde topa hakim olmaya çalıştık. Felipe'nin ayağı kaydı, top kayıpları yaptık, bunlar olunca tabii ki topu korumamız lazımdı. Sonucu korumaya çalışırken bazen hata yapabilirsiniz. Sonuçta amacımıza ulaştık. Tabii ki biraz daha savunmada kaldık, defansımızı güçlendirdikten sonra hücuma geçtik." ifadesini kullandı.

Soto, maçın bazı bölümlerinde topu rakibe verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazen topun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Bazen Avrupa maçlarında bu tür hatalar olabiliyor. Çünkü kaos durumuna düşüyorsun gibi oluyor. Yapmış olduğumuz en iyi maçlardan biri diyebilirim. Çünkü biz ya da rakibimiz elenecek olması nedeniyle maçın sonucu her an değişebiliyor. Bu futbolun parçası, içinde taktik var biraz da duygusallık var. Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim, bu açıdan çok mutluyuz. Rakibimiz Avrupa'da ilk kez oynuyor olabilir, bunlar klişe sözler. Bu tür klişeler var. Hem sahamızda hem deplasmanda kazanmak tabii ki önemli ama kazanmasak da önemli olan sonuca ulaşmak. Avrupa'da deneyim olmayan bir ekip diyoruz rakibimize ama bu önemli değil. Bu sözler klişe gerçeğe bakmamız lazım. Futbol bu, sahaya çıkıyorsunuz herkes kendi şeklini ve tarzını ortaya koyuyor."