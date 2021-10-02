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2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0 - Son Dakika

2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0

02.10.2021 17:55
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0, System.String[]

2. Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

2. Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xxx, Salih Burak Demirel xxx, Furkan Ulu xxx

24Erzincanspor: Murat Can Yıldız xxx, Yunus Emre Çakır xx, Uğurcan Bekçi xx, Atalay Yıldırım x (Dk. 46 İbrahim Can Köse xx), Mümin Talip Pazarlı xx, Rıdvan Türker xx, Ozan Papaker x (Dk. 78 Oktay Balcı xxx), Sefa Akgün xxx, Muhammed Demirci xx (Dk. 78 Emirhan Karagülle x), Mustafa İnan xx (Dk. 88 Birhan Vatansever x), İlyas Yılmazer xx

Pendikspor: Haydar Yılmaz xx, Doğan Can Otman x, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Onur Eriş x (Dk. 70 Görkem Bitin x), Çağrı Giritlioğlu xx, Serdar Cansu x, Uygar Mert Zeybek x(Dk. 43 Burak Aydın x), Zahit Fındık xx (Dk. 86 Volkan Okumak x), Serdar Deliktaş xx, Mesut Özdemir x (Dk. 86 Doğanay Kılıç x), Tarık Tekdal xx

Goller: Dk. 80 Oktay Balcı (24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Mustafa İnan, Oktay Balcı, Uğurcan Bekçi (24Erzincanspor), Serdar Cansu, Mesut Özdemir (Pendikspor) - ERZİNCAN

2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0
2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0

Pendikspor, Atletizm, Bekçi, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0 - Son Dakika Spor


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