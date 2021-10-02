2. Lig: 24Erzincanspor Pendikspor: 1 0

2. Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi