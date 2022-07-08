Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi

Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

08.07.2022 11:24
Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Kayseri Spor A.Ş U12 ve U11 takımları Kayseri şampiyonu oldu.

Kayseri Spor A.Ş U12 ve U11 takımları Kayseri şampiyonu oldu.

U12 ve U11 yerel liginde 2021-2022 sezonu oynanan final maçı ile tamamlandı. Erkilet Stadı 1 ve 2 nolu sahalarda oynanan final maçlarını kazanan Spor A.Ş mutlu sona ulaşan taraf oldu. Spor A.Ş U12 Ligi final maçında Erkiletspor'u 4-1 mağlup ederken, U11 Ligi final maçında yine Erkiletspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek iki kategoride Kayseri şampiyonu oldu. Final maçlarının ardından Spor A.Ş U122 ve U11 takımlarını kupalarını ve madalyalarını düzenlenen tören ile aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'den yapılan açıklamada; "Futbol takımlarımızdan iki şampiyonluk birden. Kayseri'de düzenlenen U12 ve U11 yerel liglerinde her iki takımımız oynadıkları final maçlarını kazanarak ligi namağlup ve en az gol yiyen takım olarak şampiyon olarak tamamladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç şampiyon olan takımımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik etti" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:47:05. #1.13#
SON DAKİKA: Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement