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ALG Spor'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika

ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

16.10.2021 14:17
ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, öte yandan sosyal sorumluluk çerçevesinde önemli etkinlikler sürdürürken sarı-grili takım dün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, öte yandan sosyal sorumluluk çerçevesinde önemli etkinlikler sürdürürken sarı-grili takım dün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve teknik direktör Hasan Vural ile birlikte oyuncular Dopamin Spor Kulübü'nü ziyaret ettiler. Dopamin Spor Kulübü'nün özel sporcularını ziyaret eden sarı-grili takım çocuklarla yakından ilgilenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çocuklara hediyeler verdiler

Kulüp yönetimi ile birlikte Dopamin Spor Kulübü'nü ziyaret eden futbolcular çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte forma takdim ettiler. Çocuklarla birlikte oyun oynayan kadınların yakın ilgisi çocukların yüzünün gülmesine neden oldu. Sarı-grili takımın Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yeni sezonda çocukları ilk maçlarında ağırlayacaklarının sözünü verince çocuklar tarafından mutlulukla karşılandı.

"Her zaman sizin şanınızda olacağız"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü; "Burada çok güzel bir ortam var. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan Dopamin Spor Kulubü'nü tebrik ediyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. İnşallah sezon başlarsa çocuklarımız maçımızda ağırlayacağız' dedi.

Dopamin Spor Kulübü Başkanı Egemen Aslan, ALG Spor'un ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ziyaret ederek, "Ben başka kulüp başkanımız Ali Gözcü'ye ve sporculara bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada özel eğitim alan sporcularımızın mutluluğuna neden oldunuz. ALG Spor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz, her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Spor'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika Spor


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