Anadolu Efes-UNICS Kazan maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'ı 71-68 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman; Erten Gazi, Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois'nın oyunuyla rakiplerini yendiklerini söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk beş dakikasından sonra savunmayı iyileştirdiklerini belirterek, "İkinci yarıda özellikle Erten Gazi'nin oyunda olduğu anlarda, Elijah ve Beaubois ile oyun kurucularını iyi savunduk. Bu akşamki galibiyet anahtarı buydu." dedi.

Her zaman oynadıkları basketbolu sergileyemediklerini vurgulayan Ataman, "Bugün hücumdan çok mutlu değilim ama bir gerçek var ki ana rotasyondan iki oyuncumuz, Micic ve Simon eksik. Hücum sistemimiz bu sebeple sorun yaşıyor. İkinci yarıda Elijah'dan iyi katkı aldık, kazanmanın bir yolunu bulduk. Gelecekle ilgili kaygım yok. Eminim ki Micic, Simon ve Anderson takıma katıldığında ana hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

UNICS Kazan Başantrenörü Velimir Perasovic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Maçı kazanma şansımız vardı ama Efes son çeyrekte bulduğu üç sayılıklarla hücumda daha iyi olan taraftı. Bu sayede maçı kazanan takım oldu." değerlendirmesinde bulundu.