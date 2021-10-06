Anagold 24Erzincanspor: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, üst üste 2 yenilginin ardından evinde Anagold 24Erzincanspor'u mağlup etmeyi başardı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 70'inci dakikada Onurcan atarken, konuk ekipten Sefa, 83'üncü dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Teknik direktör Serkan Afacan'ın 5-1'lik Karatay Termal 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından istifa ettiği Uşakspor'u maça Antrenör Veli Özdemir çıkardı. Uşak, bu skorla 5 maçta 6 puana ulaştı.

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