Ankaraspor'da Taner Taşkın dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taner Taşkın ve ekibine teşekkürlerimizi iletir, bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, 8. hafta sonunda 14 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligin 8. haftasında Turgutluspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan başken ekibi, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

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